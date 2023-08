Wielki powrót „Kobiety na krańcu świata”! Martyna Wojciechowska na to spotkanie czekała ponad 7 lat! Gdzie zabierze nas podróżniczka?

Wielki powrót „Kobiety na krańcu świata”

„Gdyby odwaga miała imię” to tytuł pierwszego odcinka nowego sezonu programu „Kobieta na krańcu świata”. Na to spotkanie Martyna czekała ponad 7 lat! W 2016 roku o Anji Ringgren Loven usłyszał cały świat. Wszystko to za sprawą jednego zdjęcia. Jest na nim uwieczniona wstrząsająca scena: kobieta poi wodą skrajnie wycieńczonego, bliskiego śmierci dwulatka w nigeryjskiej wiosce. Chłopiec został oskarżony o czary i wypędzony z domu. Błąkał się przez długi czas, zanim nadeszła pomoc.

W Nigerii wiara w magię stanowi nieodłączną część życia. Tak tłumaczy się wszelkie nieszczęścia i wypadki. Dla żyjących w ubóstwie i pozbawionych szansy na edukację taka wymówka to też pretekst, żeby pozbyć się z domu kolejnej osoby do wyżywienia. W XXI wieku ludzie oskarżają dzieci o czary, maluchy są zastraszane, bite i gwałcone, co ma ich zmusić do przyznania się do tego, że opętały ich złe moce. Są poddawane egzorcyzmom przez lokalnych pastorów chrześcijańskich kościołów albo pojone trującymi miksturami przez „uzdrowicieli”. Są wyganiane z domów i pozostawiane na śmierć głodową albo brutalnie zabijane.