Martyna Wojciechowska z wyjątkową nagrodą na festiwalu Tofifest 2024! To niepokorna twórczyni!

Nagrodą za niepokorność twórczą podczas tegorocznej gali zakończenia festiwalu Tofifest 2024 zostanie uhonorowana Martyna Wojciechowska - dziennikarka, podróżniczka, działaczka społeczna, autorka filmów dokumentalnych i wielu książek. Założycielka Fundacji UNAWEZA i inicjatorka projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.

Martyna Wojciechowska to dla mnie postać wybitna, wielowymiarowa, tworząca przestrzenie dialogu zarówno na srebrnym ekranie, jak i w swej społecznej działalności. Dająca skrzydła odwagi, konsekwencji i determinacji w drodze do wyznaczonego celu nam wszystkim - kobietom. Kobieta absolutnie niepokorna… - mówi Kafka Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. - To dla mnie zaszczyt, że ta niezwykła kobieta będzie naszą gościnią i wystąpi nie tylko w roli twórczyni filmowej, ale również inicjatorki projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” oraz prezeski Fundacji UNAWEZA, która w swojej misji niesie pomoc w Polsce i na krańcach świata – dodaje.