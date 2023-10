85-letnia Maja Komorowska jest w doskonałej formie! Zachwyciła na premierze filmu „Kajtek Czarodziej”!

Premiera filmu „Kajtek Czarodziej”?

O czym jest „Kajtek Czarodziej”?

„Kajtek Czarodziej” to opowieść o magicznym świecie dziecięcej wyobraźni, dorastaniu i ulepszaniu świata w lekki sposób, która oddaje najważniejsze skarby filozofii Janusza Korczaka. To właśnie on od zawsze podkreślał, że każde dziecko należy kochać, respektować jego granice i pozwolić mu marzyć. Filmowy Kajtek (Eryk Biedunkiewicz), nastoletni chłopiec o wyjątkowo krnąbrnym usposobieniu, wychowuje się z tatą (Grzegorz Damięcki) i babcią (Maja Komorowska).

Uniwersalna opowieść dla wszystki

„Kajtek Czarodziej” to niezwykle uniwersalna opowieść, która nadaje się dla młodszych i dla starszych. Na tle współczesnego kina młodzieżowego wyróżnia się przede wszystkim poprzez pokazanie ponadczasowych wartości, takich jak braterstwo, uczciwość czy prawda. Widzowie zobaczą, na co w dzisiejszym świecie warto stawiać oraz w co inwestować swój czas i energię. Zdjęcia do produkcji „Kajtek Czarodziej” realizowane były w przepięknych rejonach Dolnego Śląska, zarówno we Wrocławiu, jak i w Kłodzku, Wałbrzychu czy Szczawnie-Zdroju.