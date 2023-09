Magdalena Łazarkiewicz opowiedziała o swoim nowym filmie „Kajtek Czarodziej”. Widzowie już go kochają!

Krzysztof Połaski z serwisu Telemagazyn.pl miał okazję porozmawiać z Magdaleną Łazarkiewicz o jej nowym filmie. Co przesądziło o tym, że nakręciła „Kajtka Czarodzieja”?

Przyrzekłam sobie ten film. A właściwie przyrzekłam swoim dzieciom, jeszcze gdy były małe, ale wówczas z różnych powodów nie udało się zrealizować tego pomysłu. Może i dobrze, bo teraz urodziły mi się nowe wnuki i dla nich ten film na pewno będzie w jakiś sposób ważny. Do tego, kiedyś trudno byłoby zrobić taki film, bo korzystamy tutaj z wielu efektów specjalnych. Dzisiaj takie zabiegi filmowe są dla nas w zasięgu ręki, ale w czasach, gdy technologia cyfrowa nie była tak dostępna, wyglądało to kompletnie inaczej. Było to poza naszym zasięgiem, więc czekałam, aż świat mi stworzy taką możliwości. No i szczęśliwie doczekałam się tego momentu, ale warto dodać, że robiliśmy ten film z zamierzeniem, aby efekty specjalne nie dominowały. Ważna jest treść filmu, bo tak naprawdę jest to pewnego rodzaju filozoficzna bajka o dojrzewaniu młodego chłopca. O jego zderzeniu ze światem, które rodzi w nim chęć zmiany tego świata, dlatego sięga po czary, po magię. Jednak zdobywając coraz większą świadomość i dojrzewając, dochodzi do wniosku, że może inne wartości są ważniejsze. To film o duchowej, wewnętrznej drodze i przemianie bohatera - wyznała nam Magdalena Łazarkiewicz.