Henryka Pieczka i Franciszek Pieczka spędzili razem niemal pół wieku. „To była miłość od pierwszego wejrzenia”

Henryka i Franciszek Pieczka - pół wieku miłości

To właśnie dzięki jej wsparciu i temu, że poświęciła się rodzinie i pielęgnowaniu domowego ogniska Pieczka mógł grać, występować i dzielić ze światem swoim talentem. Nigdy nie krył, że to Henryka jest jego jedyną miłością, a priorytetem - zbudowana przez nich rodzina. Nie miał ciągot do skoków w bok i przez myśl mu nie przeszło „wymienić” ją na młodszą. - Wśród ludzi mojego zawodu jestem nietypowy, bo koledzy mają po cztery żony, nawet pięć. Ale czy są z tym szczęśliwsi? Wydaje mi się, że gubi ich przekonanie: „tylko moje się liczy, tylko ja muszę mieć satysfakcję. Jeśli jej nie mam, zmieniam żonę” - wyznał w rozmowie z Barbarą Gruszką-Zych.

Henryka i Franciszek spędzili ze sobą pół wieku. Dopiero jej śmierć zdołała ich rozdzielić - nastąpiło to w 2004 roku, tuż przed 50. rocznicą ich ślubu. Ukochana aktora odeszła nagle, po ciężkiej chorobie a on sam nigdy się z tym nie pogodził. - Po tak długim wspólnym życiu to kataklizm. Na każdym kroku widzę jej rękę. Że tutaj to zrobiła. Że tu coś położyła. Żona była młodsza o pięć lat, a odeszła wcześniej. To ja chciałem umrzeć pierwszy - wyznał w wywiadzie Pieczka.