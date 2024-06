Iga Świątek w wydaniu, jakie fani polskiej rakiety rzadko mają okazję oglądać! Zrobiła nawet wyjątek i pozwoliła na to!

Iga Świątek ma powody do dumy - znowu! Polska tenisistka, która niedawno celebrowała 23. urodziny, w ostatnim czasie odhacza kolejne sukcesy. W ostatnim czasie odniosła spektakularne zwycięstwo podczas turnieju WTA w Rzymie, gdzie pokonała Arynę Sabalenkę i tym samym zarobiła około trzy miliony złotych, a już trzy tygodnie później ugruntowała swoją pozycję liderki rankingu Women's Tennis Association zwycięstwem w mistrzostwach Roland Garros . Iga Świątek w finale wielkoszlemowego French Open pokonała Jasmine Paolini i została tym samym najmłodszą w historii tenisistką, która cztery razy wygrała Roland Garros. Tym samym powiększyła swój już i tak imponujący majątek o kolejne 10 milionów, jak wyliczyły jej to media.

W związku z wygraną, w Paryżu zorganizowano Idze sesję zdjęciową z pucharem. Styliści postarali się, by polska zawodniczka wyglądała jak nie milion, a miliony dolarów! Iga Świątek została więc ubrana od stóp do głów w ubrania Magdy Butrym, której kolekcje uwielbiają zagraniczne gwiazdy. Serwis Pudelek.pl pokusił się o wycenę; biała, jedwabna bluzka z długim szalem miała kosztować 6 500 złotych, luźne granatowe spodnie - 4 tysiące złotych, zaś czerwone szpilki - 3 tysiące złotych. Choć na co dzień fani oglądają Igę bez makijażu, tym razem na jej ustach zagościła czerwień, a oczy muśnięto cieniem i maskarą.