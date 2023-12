Izu Ugonoh wziął ślub! Kim jest świeżo upieczona żona słynnego fightera?

Izu Ugonoh się ożenił!

Izu Ugonoh to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom sztuk walki. Polski pięściarz nigeryjskiego pochodzenia zyskał popularność zdobywając 6-krotnie mistrzostwo Polski w kick-boxingu, walcząc w KSW, a także okazjonalnie występując jako aktor! Co wiecej, już niebawem telewidzowie będą mogli go zobaczyć w zupełnie nowej roli. Fighter poprowadzi bowiem nowe show TVN 7 pt. „Królowa przetrwania”.

Izu Ugonoh znany jest z tego, że nie jest zbyt wylewny jeśli chodzi o swoje życie prywatne. Tym większym zaskoczeniem dla fanów boksera był jego ostatni post na Instagramie, w którym pochwalił się tym, że wziął ślub! Pięściarz pochwalił się zdjęciami z wesela, na którym możemy zobaczyć go razem ze świeżo upieczoną małżonką!