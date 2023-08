Jacek Koman grał u boku największych, światowych sław! Jego rola w „Moulin Rouge” przeszła do historii kina! Właśnie kończy 67 lat

Jak cytuje wypowiedź aktora Onet:

Ja miałem tylko otwierać usta, a zaśpiewałby ktoś inny. Któregoś dnia zaproponowałem dyrektorowi muzycznemu rodzaj głosu, który właśnie nauczyłem się produkować, a on aż podskoczył na krześle. […] Jak on to usłyszał, to strasznie się napalił, że tego trzeba użyć i że to ja powinienem zaśpiewać "Roxanne".