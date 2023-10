Jacek Koman to nie tylko aktor! Gwiazdor „Moulin Rouge” występuje też w niepokornym zespole muzycznym: „Jesteśmy już pełnoletni”

"Jesteśmy już pełnoletni. Mierzymy swój wiek porównując się do córki naszego gitarzysty, która urodziła się w wieczór naszego pierwszego koncertu. Patrząc na nią nie możemy się nadziwić: "Wyrosła dziewczyna!". A my razem z nią. Fajnie być w takiej grupie, która trzyma się razem, ale jest na tyle luźna, że każdy może robić swoje rzeczy. Teraz pracujemy nad spektaklem, idziemy w stronę teatru. Fajnie byłoby spleść w całość te różne nitki, które się snują przez życie" - przyznał Jacek Koman. "Muzyka jest mi bardzo bliska od zawsze. Przez dłuższy czas była mi bliska jedynie jako odbiorcy. Bardzo się ucieszyłem, kiedy to się zmieniało i mogłem też muzykę wydusić z siebie" - dodał.