Tak wyglądał pierwszy koncert Dody z trasy „Aquaria Tour”! Do tego wydarzenia przygotowuje się w „Doda. Dream Show”! Michał Skuza

Doda to piosenkarka, która zasłynęła w zespole Virgin. Już od lat jest własną marką, która kojarzy się z perfekcją, kontrowersją i seksapilem. Co poniedziałek możemy śledzić kulisy przygotowań artystki do trasy „Aquaria Tour”. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego koncertu, który odbył się 7 października!