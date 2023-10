Michał Wiśniewski i Anna Świątczak znowu razem! Oprócz nich na królewskim balu m.in. Izabela Macudzińska-Borowiak i Miss World!

Michał Wiśniewski i Anna Świątczak znowu razem!

Pod hasłem "Królewskie urodziny" odbyła się huczna celebracja szóstych urodzin jednej z najbardziej znanych klinik medycyny estetycznej w Polsce. Sala balowa warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki stała się sercem królestwa, w którym honory domu pełnił Maciej Panek, założyciel i właściciel kliniki.

Cały wieczór zorganizowany został w pomysłowej formie Królewskiego Balu, na którym nie zabrakło odpowiedniej scenografii, występów nawiązujących do znanej baśni o Kopciuszku i spektakularnych strojów. Dress Code wieczoru nawiązywał do królewskiego dworu, dominowały więc balowe, połyskliwe suknie, bogato zdobione gorsety, sztywne halki i diademy we włosach, panowie zaś postawili na fraki i korony.

Gości witał mistrz ceremonii Maciej Panek, który podczas wydarzenie wielokrotnie wszystkich zaskoczył, nie tylko wymyślił motyw przewodni wieczoru, stworzył choreografię spektakularnego show artystyczno-tanecznego, ale też wcielił się w rolę jednego z tancerzy i aktorów - zagrał księcia.