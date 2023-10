Katarzyna Glinka, Honorata Witańska i Marcin Łopucki na otwarciu nowej sceny Teatru Capitol! Kto jeszcze się pojawił?

"Zdarzyło się Wam obudzić rano w cudzym łóżku obok nieznajomej czy nieznajomego i nie pamiętać, co się działo poprzedniego wieczoru? Nie? Szczerze? A co zrobilibyście wtedy? Pewnie próbowalibyście jak najszybciej wyjść z tej krępującej sytuacji i najlepiej bezszelestnie zniknąć na zawsze. Ale nie tym razem! Kelly i Thomas następnego dnia rano budzą się wprawdzie zdumieni, ale on wcale nie zamierza ulotnić się po cichu. Przeciwnie - zostaje z nią? Niezupełnie. Po chwili do ich wspólnego łóżka dołączają ekscentryczni członkowie rodzinki Kelly. Czy przygoda na jedną noc naprawdę może zakończyć się ślubem? Następnego dnia rano wszystko jest możliwe" - czytamy w opisie spektaklu.