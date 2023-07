Jak dziś wygląda córka Elżbiety Zającówny? Gabriela Jaroszyńska ma już 32 lata i zachwyca urodą! Piękniejsza od mamy?

Życie rodzinne Elżbiety Zającówny

Elżbieta Zającówna od lat jest uważana za jedną z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Do dziś wiele osób wspomina jej role w produkcjach takich jak „Vabank” czy „Matki, żony i kochanki”. Choć aktorka ma już 65 lat, to wciąż cieszy się ogromną popularnością. Mimo to, a może właśnie dlatego, Elżbieta Zającówna mocno strzeże swojego życia prywatnego.

Wiadomym jest, że Elżbieta Zającówna wyszła za mąż za reżysera Krzysztofa Jaroszyńskiego, z którym doczekali się narodzin dorosłej dziś córki. Gabriela Jaroszyńska jednak nie poszła w ślady rodziców... Co wiadomo o jedynej latorośli aktorki i reżysera?