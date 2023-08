Jako Brooke Logan z „Mody na sukces” łamała męskie serca! Katherine Kelly Lang niedawno skończyła 62 lata. Jaka jest prywatnie?

Jak podaje portal thelist obie panie do dziś spotykają się i zawsze bardzo miło wspominają wspólny czas. To właśnie Susan Flannery była dla Katherine Kelly Lang mentorką, gdy ta zaczynała karierę w serialu.

I don't get to see Susan as often as I like to but when I do it is heaven. I miss her so much on and off B&B. She is such an amazing strong person and I love her like crazy! (Nie widuję Susan tak często jakbym chciała, ale za każdym razem jest wspaniale! Bardzo za nią tęsknie na i poza planem „Mody na sukces”. Ona jest tak wspaniałą i silną osobą, kocham ją jak szalona! - tłum.)