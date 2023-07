Katarzyna Figura spotkała Andrzeja Wajdę już na studiach! Mocno wpłynął na jej karierę? „Moja droga do „Zemsty” była długa”

Katarzyna Figura to jedna z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce, która ma na swoim koncie mnóstwo wybitnych ról. Jedną z nich na pewno jest ta w „Zemście” Andrzeja Wajdy. Kultowy film oparty na komedii Aleksandra Fredry z miejsca stał się hitem i do dziś jest uwielbiany przez widzów. Katarzyna Figura w dziele Wajdy wciela się w rolę Podstoliny. Jak wyznała w ostatnim wywiadzie dla magazynu „Co za tydzień”, wszyscy twórcy „Zemsty” mieli świadomość, że mierzą się z legendą.

To była praca taka, że gramy znane dzieło, które było wielokrotnie wystawiane. Wszystko do czego mnie mobilizował, to do pójścia wbrew jakiejś takiej tradycji grania tego.