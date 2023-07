Grażyna Torbicka pochwaliła się mężem na festiwalu. Zakochani nie odstępowali się na krok!

Drugi dzień Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

29 lipca w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą rozpoczął się Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, który potrwa do 6 sierpnia. Drugi dzień Festiwalu upłynął pod hasłem „100 -lecie Warner Bros”. W 1923 roku trzech braci (Aaron, Szmul i Hirsz Wonsal) pochodzenia żydowskiego, urodzonych w Krasnosielk, postanowiło przekuć swoją pasję do sztuki, zakładając wytwórnię filmową. Warner Bros wprowadziła do kin pierwszy film dźwiękowy, za który otrzymała Oscara i wyprodukowała klasyki kina, w tym m.in. kultową „Casablankę”. Przez stulecie swojej działalności Warner Bros wyprodukowała i wydystrybuowała ponad 6,5, tysiąca filmów fabularnych.