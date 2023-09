Robert Górski bryluje z piękną młodą żoną na Festiwalu w Gdyni! Moniki Sobień-Górska ma figurę jak marzenie!

Wiem, że idealnie wpisuję się w stereotyp młodej kobiety, która wyszła za mąż za starszego faceta z kasą i rozpuszcza jego fortunę, ale w naszym przypadku to ja stopuję Roberta, który jak wspomniałam i tak nie jest rozrzutny. Mnie po prostu nie bardzo kręcą rzeczy materialne, a na pewno nie takie, za które płaci się więcej niż są warte, byle tylko pompować swoje ego. Dlatego, choć mnie stać, nie kupuję luksusowych torebek czy ubrań, z biżuterii prawie nie korzystam, samochody mamy średnio popisowe, za to bardzo praktyczne i na co dzień mieszkamy w bloku w trzech pokojach. Oczywiście nie podpisaliśmy krucjaty na rzecz ascezy - jeździmy na zagraniczne wakacje, zbudowaliśmy dom na Mazurach, ale wszystko w granicach naszych możliwości finansowych, bez zarzynania się. Po prostu taki styl życia nam odpowiada - wyznała wówczas Monika Sobień na łamach Styl.interia.pl.