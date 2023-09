Małgorzata Pieczyńska i Gabriel Wróblewski brylują na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ich miłość nie słabnie od dekad!

Kim jest Małgorzata Pieczyńska

Kim jest mąż Małgorzaty Pieczyńskiej?

Jej drugim mężem był Gabriel Wróblewski, szwedzki biznesmen. Można powiedzieć, że ich miłość to wręcz podręcznikowy przykład celnej strzały Amora, która trafiła w dwa serca naraz. Aktorka poznała Wróblewskiego w 1987 roku za sprawą Janusza Zaorskiego, z którym wyjechała za granicę, by promować film „Jezioro Bodeńskie. Wcielała się tam w jedną z głównych ról. „Jeżeli zestarzeje się pani tak jak Suzanne, to będzie mi się pani podobać całe życie”, miał jej powiedzieć. Miała wówczas 27 lat, on - 40 . „Między mną, a Gabrysiem zaczęło iskrzyć. Janusz to zauważył, bo w pewnej chwili szepnął do mnie: uważaj, reżyseruję twoje życie prywatne”, przytacza jej słowa VIVA!.