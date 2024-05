Jan A.P. Kaczmarek nie żyje. Zdobywca Oscara miał 71 lat

Dotarły do nas tragiczne wieści. Jak poinformowała Polska Fundacja Muzyczna, zmarł wybitny polski kompozytor i zdobywca Oscara, Jan A.P. Kaczmarek. Muzyk miał 71 lat.

Z ogromnym żalem i smutkiem przekazujemy informację, która przed momentem do nas dotarła:

——

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój mąż Jan A.P. Kaczmarek

Do końca był wojownikiem ufającym, że wyzdrowieje i będzie dzielił się swoją twórczością z nami…

Czuwałam przy nim do końca.

Zmarł otoczony miłością.

Wartością, w którą wierzył najmocniej.

Aleksandra Twardowska-Kaczmarek

——

Olu, Jasiu❤️

Byliśmy z Wami, jesteśmy i będziemy nadal!

O szczegółach dotyczących pożegnania Jana A.P. Kaczmarka będziemy informować w najbliższym możliwym czasie.