Jan Szurmiej nie żyje! Wielbiony aktor miał 77 lat

Kim był Jan Szurmiej?

Jan Szurmiej urodził się 27 lipca 1946 roku w Jaworze. Zmarł 3 czerwca 2024 roku. Był polskim aktorem, reżyserem, inscenizatorem i choreografem, a także znawcą kultury żydowskiej. W latach 50. XX wieku uczęszczał do Szkoły Baletowej przy Operze Wrocławskiej. W okresie od 1965 do 1971 roku był aktorem w Teatrze Pantomimy Gest we Wrocławiu. W 1976 roku zdał egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu w Warszawie. Od 1971 do 1991 roku był związany z Teatrem Żydowskim w Warszawie.

W latach 1990–1993 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej, która w tym okresie zmieniła swój profil artystyczny i stała się Teatrem Muzycznym „CAPITOL”, powracając do przedwojennej nazwy. Był głównym reżyserem Opery Wrocławskiej. Pracował również jako starszy wykładowca na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.