Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wzięli DRUGI ślub! Pochwalili się zdjęciami z ceremonii! Zobacz zdjęcia!

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to para tancerzy, doskonale znana fanom programu „Taniec z gwiazdami” w którym oboje pomagali dojść do zwycięstwa gwiazdom. W 14. edycji on towarzyszył Anicie Sokołowskiej, z którą wygrał program, zaś ona - Filipowi Chajzerowi. Wspólnie wychowują 1,5-roczną córkę Różę, a w lutym 2024 roku para wzięła ślub cywilny. Niedawno przeżyli także chwile grozy.