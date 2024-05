Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke mieli wypadek! Samochód zwycięzcy „Tańca z gwiazdami” SPŁONĄŁ!

Kim są Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke?

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to osoby, których fanom programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” przedstawiać nie trzeba. Od lat są związani z programem, gdzie należą do grona najbardziej uznanych tancerzy w historii widowiska.

Hanna Żudziewicz urodziła się 15 lipca 1991 roku w Zielonej Górze. Reprezentuje najwyższą klasę taneczną „S” w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Z kolei Jacek Jeschke urodził się 30 sierpnia 1991 roku w Kowarach i może pochwalić się najwyższą klasą taneczną „S” w tańcach standardowych i latynoamerykańskich oraz ośmiokrotnym mistrzostwem Polski w w tańcu towarzyskim!

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke są małżeństwem od lutego 2024 roku. Wcześniej, bo 6 października 2022 roku, urodziła się ich córeczka, Róża.