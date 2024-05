Natalia Woś pokazała piersi w Cannes! 19-letnia polska modelka w prześwitującej kreacji!

Kim jest Natalia Woś?

Natalia Woś urodziła się 23 września 2004 roku. Pochodzi z Żagania. Sławę zdobyła dzięki programowi „Top Model”, w którym pojawiła się dwukrotnie. W 10. edycji była na bootcampie. Następnie w ciągu roku przygotowywała się do kolejnego castingu. Schudła, ćwiczyła, pracowała nad sobą. Bardzo pilnowała swojej diety oraz treningów aby dostać się do programu i udało się. I to z jakim skutkiem! Natalia Woś dotarła do finału 11. edycji „Top Model”, gdzie zajęła 2. miejsce, ustępując jedynie Klaudii Nieścior. Wówczas miała zaledwie 17 lat.