Frywolna Bella Hadid w prześwitującej sukience w Cannes. Wszyscy zobaczyli jej sutki!

Kim jest Bella Hadid?

W marcu 2016 roku Bella Hadid zdobyła nagrodę „Model Roku” na gali Daily Front Row’s Fashion Los Angeles Awards. W czerwcu 2016 roku znalazła się w rankingu Top 50 Models serwisu Models.com. We wrześniu tego samego roku otrzymała tytuł „Modelki Roku” na gali GQ Men of the Year Awards w Londynie. W grudniu portal Models.com nominował ją do nagród w kategoriach „Modelka Roku” oraz „Gwiazda Social Media Roku” według wyboru czytelników. Została również wybrana „Modelką Roku” przez profesjonalistów z branży.