Selena Gomez kradnie widowisko na festiwalu w Cannes! Ależ ona śliczna! Promuje film „Emilia Pérez”

Kim jest Selena Gomez?

Selena Gomez urodziła się 22 lipca 1992 roku w Grand Prairie w Teksasie. Już jako dziecko zafascynowała się aktorstwem i muzyką, co zaprowadziło ją do pierwszych ról w produkcjach telewizyjnych. Jej kariera rozpoczęła się od występów w popularnym programie dla dzieci „Barney i przyjaciele”. Właśnie tam po raz pierwszy zaprezentowała swój talent przed kamerą, zdobywając cenne doświadczenie w branży rozrywkowej.

Przełomowe role w Disney Channel

Po sukcesie w telewizji, Selena zaczęła rozszerzać swoją działalność na dużym ekranie. Zagrała w takich filmach jak „Ramona i Beezus” (2010), „Monte Carlo” (2011) oraz „Spring Breakers” (2012), gdzie pokazała swoją wszechstronność aktorską. „Spring Breakers” stanowił ważny punkt zwrotny w jej karierze, gdyż ukazał ją w bardziej dojrzałej i kontrowersyjnej roli, co pomogło jej przejść od wizerunku gwiazdy Disney Channel do poważnej aktorki filmowej.

Nie tylko aktorstwo

Selena Gomez nie ogranicza się tylko do aktorstwa. Zajmuje się również produkcją filmową. Była producentką wykonawczą popularnego serialu „Trzynaście powodów” (2017-2020), który zdobył szerokie uznanie i wywołał wiele dyskusji społecznych.

Do tego, Selena Gomez zajmuje się muzyką. Swoją karierę muzyczną w 2009 roku, zakładając zespół Selena Gomez & the Scene. Zespół wydał trzy albumy studyjne: „Kiss & Tell” (2009), „A Year Without Rain” (2010) oraz „When the Sun Goes Down” (2011). Wszystkie trzy albumy spotkały się z pozytywnym przyjęciem krytyków i publiczności, a single takie jak „Naturally” i „Who Says” stały się hitami na całym świecie.