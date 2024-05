Cannes 2024. Piękne Aubrey Plaza i Nathalie Emmanuel błyszczą na premierze „Megalopolis” Francisa Forda Coppoli!

Francis Ford Coppola powrócił z nowym filmem

Francis Ford Coppola nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w swojej reżyserskiej karierze. Autor takich kultowych dzieł, jak m.in. „Czas Apokalipsy”, „Wyrzutki” czy „Ojciec chrzestny” powrócił po wielu latach z nowym filmem, który właśnie został zaprezentowany na festiwalu filmowym w Cannes.

Chodzi tutaj o głośny projekt pt. „Megalopolis”, do którego scenariusz Coppola napisał jeszcze w latach 80. XX wieku. W 2001 roku był bliski realizacji filmu, ale wówczas wydarzenia z 11 września zatrzymały projekt. Teraz w końcu udało się ukończyć to monumentalne widowisko, które po pierwszych pokazach dzieli krytyków i widzów. Część jest zachwycona, inni wręcz przeciwnie. Patrząc na reakcje polskich krytyków, nowy film Francisa Forda Coppoli to pomyłka.