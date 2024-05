Piękne gwiazdy na zamknięciu festiwalu filmowego w Cannes 2024!

Do kogo trafiły nagrody w Cannes?

Festiwal filmowy Cannes 2024 to już historia. Ponad tydzień pełnych emocji pokazów filmowych wyłonił zwycięzców i to niekoniecznie wśród tytułów, jakie do zwycięstwa typowali krytycy. Najważniejsza nagroda impreza powędrowała do amerykańskiego reżysera Seana Bakera za film pt. „Anora”, który opowiada o losach pracownicy seksualnej.