50-letnia Heidi Klum pozuje ze swoją 20-letnią córką w bieliźnie! Ależ one piękne!

Kim jest Heidi Klum?

Heidi Klum urodziła się 1 czerwca 1973 roku w Bergisch Gladbach, małym miasteczku niedaleko Kolonii w Niemczech. Już jako nastolatka wyróżniała się swoją urodą i w wieku 18 lat wzięła udział w konkursie „Model 92”. Jej zwycięstwo w tym konkursie otworzyło jej drzwi do świata mody, gdzie szybko zyskała uznanie dzięki swojej unikalnej urodzie i charyzmie. Heidi Klum rozpoczęła swoją karierę jako modelka w Europie, ale szybko przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jej kariera nabrała rozpędu. W 1998 roku pojawiła się na okładce magazynu „Sports Illustrated Swimsuit Issue”, co uczyniło ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w świecie mody. Klum stała się również jednym z najbardziej znanych „Aniołków” Victoria's Secret, a jej występy na pokazach tej marki przyciągały miliony widzów na całym świecie.