Jarek i Zuzia piorą brudy po rozstaniu. Zwycięzca „Love Island” mierzy się z ogromna krytyką! Redakcja Telemagazyn

Wstyd, żenada, kompromitacja - to słowa, które idealnie opisują to, w jaki sposób przebiegło rozstanie Jarka Mrozowskiego i Zuzanny Maciejewskiej, zwycięzców „Love Island. Wyspa miłości 9”. Wiadomo, rozstania to normalna sprawa, ale styl, w jakim to się robi, to już sprawa, o którą trzeba zadbać. Tutaj tego zabrakło, a byli kochankowie piorą publicznie brudy.