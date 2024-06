Jarosław Boberek świętuje 61. urodziny, a w jego życiu miłość kwitnie! To dla niej porzucił słynną żonę!

Kim jest Jarosław Boberek

Jarosław Boberek to urodzony 14 czerwca 1963 r. w Szczecinku polski aktor filmowy, dubbingowy i teatralny, lektor oraz reżyser polskiego dubbingu. W 2024 r. Boberek kończy 61 lat i na przestrzeni lat przylgnęło do niego miano króla dubbingu. Jego głosem mówi postać króla lemurów Juliana w filmie „Madagaskar i to on śpiewa słynne „Wyginam śmiało ciało”, użyczył też głosu wielu postaciom w serialach animowanych produkcji Cartoon Network, m.in. Edowi z „Ed, Edd i Eddy”, Czerwonemu z „Krowy i Kurczaka”. Podłożył głos pod znanych aktorów, m.in. pod Jackie Chana w „Karate Kid”, „W 80 dni dookoła świata”, „Kung Fu Panda” i „Nasza niania jest agentem” oraz Jacka Blacka w filmie „Rybki z ferajny”, a także pod postać Bogusia w serii filmowej „Sezon na misia”. Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła mu rola posterunkowego w serialu Polsatu „Rodzina zastępcza”.