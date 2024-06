Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki to najpiękniejsza para polskiego sportu! Historia ich wielkiej miłości zaczęła się przy makale!

Kim jest Natalia Kaczmarek

Natalia Kaczmarek to obecnie jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiego sportu i mistrzyni olimpijska. W ostatnich dniach wszyscy mówią o niezwykłym wyczynie specjalizującej się w biegu na 400 metrów atletki, którego dokonała reprezentując Polskę podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Rzymie. Fenomenalny bieg na 400 metrów zapewnił jej nie tylko złoty medal i czas 48,98 s. Przy okazji Kaczmarek pobiła rekord Polski, który uprzednio od 1976 r. należał do Ireny Szewińskiej.

Historia Natalii Kaczmarek i Konrada Bukowieckiego

Natalia zawsze mi się podobała jako dziewczyna, kobieta. W RPA mieszkałem w pokoju z kolegą, który znał ją (Natalię Kaczmarek - przyp. red.) lepiej. No i tak myślę sobie, skoro ta Natalia taka fajna, może by ten kolega zapytał, czy gra w karty? Zaczęliśmy grać w makao, kenta. Ja z kolegą, Natalia z koleżanką - wspominał Bukowiecki w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet w styczniu 2023 r.

Zakochani wielokrotnie podkreślali, jak wielkim są dla siebie wsparciem. - Byłem bardzo zdziwiony, że ktoś może myśleć, że my w ogóle między sobą rywalizujemy - wyznał Bukowiecki w podcaście Łukasza Kadziewicza W cieniu sportu. - Nigdy nie porównywaliśmy się sportowo, nigdy nie umniejszaliśmy naszym osiągnięciom i nigdy ich nie wyciągaliśmy – zaznaczyła Natalia Kaczmarek. - Po pierwsze, jestem kibicem lekkoatletyki. Po drugie, Natalia to moja partnerka. A po trzecie, jako sportowiec wiem, co znaczy dokonać takiego osiągnięcia. Dziennikarze często pytają mnie, czy nie zazdroszczę Natalii, czy nie patrzę krzywo na jej sukces. Tyle że ja mam zupełnie inaczej! Gdy po raz pierwszy przebiegła 400 m poniżej 50 sekund, oboje płakaliśmy ze szczęścia - wskazywał Bukowiecki w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego Onet w styczniu 2023 r.