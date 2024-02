Jessica Miemiec „Rolnik szuka żony” w Polsacie! Wystąpi w popularnym show!

Kim jest Jessica Miemiec?

Jessica Miemiec to żywa legenda programu „Rolnik szuka żony” . Jessica w 2018 roku zgłosiła się do 5. edycji show, gdzie starała się o względy rolnika Krzysztofa. Wówczas miała 24 lata i była uczennicą wrocławskiej szkoły kosmetycznej oraz zapaloną tancerką. Już wtedy nie obcy był jej modeling. W programie szukała uczciwego, rozsądnego mężczyzny z poczuciem humoru, który potrafiłby być o nią zazdrosny.

Jessica Miemiec teraz wystąpi Polsacie

Teraz się okazało, że Jessica postanowiła pojawić się w innym show. Uczestniczka 5. edycji „Rolnik szuka żony” pochwaliła się na swoim Instagramie tym, że już niedługo będzie można ją zobaczyć programie telewizji Polsat Cafe pt. „Gry małżeńskie” . Kiedy będzie można obejrzeć odcinek z jej udziałem? Tego póki co nie zdradziła. Pewnym jest natomiast, że wystąpi w 159 odcinku „Gier małżeńskich”. Biorąc pod uwagę to, że najnowszy epizod programu ma numer 156., można się spodziewać, że Jessica pojawi się na antenie Polsatu już niebawem.

Czym są „Gry małżeńskie”?

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie programu, to jedyny show, w którym żony zachęcają swoich mężów do flirtu z inną kobietą. „Gry małżeńskie” to show, w którym singielka spotyka się po kolei z trzema mężczyznami na randce, w domu każdego z nich. Dwóch panów jest zajętych, a jeden jest kawalerem. Zadaniem bohaterki programu jest wskazanie tego, który jest singlem.

Sprawa nie jest prosta, ponieważ w przygotowaniach do wizyty singielki, mężom pomagają... żony i usuwają wszelkie ślady swojej obecności w mieszkaniu. Nie chcą jednak stracić kontroli nad sytuacją i w trakcie randki, obserwują wszystko siedząc w pokoju obok, udzielają wskazówek, a czasami nawet zachęcają swoich mężów do śmielszych poczynań wobec kobiety. Jeśli singielce uda jej się wytropić kawalera, to oboje zgarniają nagrodę. Jednak gdy wskaże żonatego mężczyznę, który jej zdaniem jest singlem, to nagrodę otrzymuje małżeństwo, któremu udało się ją zwieść.