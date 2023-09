Kamila Boś już tak nie wygląda! Gwiazda „Rolnik szuka żony” zaskakuje najnowszą metamorfozą! Zmiana na plus?

Kamila Boś z 8. edycji „Rolnik szuka żony”

Kamila Boś , przez wielu nazywana „królową pieczarek” była jedną z gwiazd 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” . Choć piękna rolniczka otrzymała rekordową liczbę listów od kandydatów starających się o jej względy, to niestety zakończyła show jako singielka. Swego czasu w sieci pojawiały się plotki na temat tego, że Kamila miałaby się związać z innym uczestnikiem 8. edycji „Rolnika” – Stanisławem Pytlarzem . Jakiś czas temu jednak rolnik stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom .

Kamila Boś zaskakuje najnowszą metamorfozą

Wielu fanów „Rolnik szuka żony” do dziś uważa Kamilę Boś za najpiękniejszą uczestniczkę w historii programu. Choć od jej występu w randkowym show dla rolników minęło już trochę czasu, a ta zdążyła przejść niejedną metamorfozę, to ten pogląd zdaje się nie zmieniać. Czy tak będzie i tym razem? Rolniczka na swoim Instagramie pochwaliła się zupełnie nowym wizerunkiem! Na jednym z ostatnich InstaStories, Kamila zaprezentowała się w okularach korekcyjnych. Jak wam się podoba w takim wydaniu? Pasuje jej nowy look?