Kamila Urzędowska to dziś najpiękniejsza polska aktorka? Tak gwiazda „Chłopów” wypada na tle Anny Muchy, Adriany Kalskiej i innych! Michał Skuza

Polki jak wiadomo to jedne z najpiękniejszych kobiet na świecie! Nie jest to ani sekret, ani pusty komplement. To po prostu fakt! Nasze rodzime aktorki od lat udowadniają, że w parze z talentem idzie uroda. Zagłosujcie w naszej ankiecie i wybierzcie tę, waszym zdaniem, najpiękniejszą!