„Kanapowczynie”. Tak wyglądają uczestniczki 2. edycji! Są znacznie większe od swoich poprzedniczek?

„Kanapowczynie” wielkim hitem telewizji TTV

„Kanapowczynie” to program, który okazał się wielkim hitem telewizji TTV. Show oparte na poprzednich sezonach słynnych „Kanapowców” wzbudziło olbrzymie zainteresowanie widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzili losy pięciu uczestniczek, chcących odmienić swoje życie i zrzucić nadprogramowe kilogramy.

Kiedy 2. edycja programu „Kanapowczynie”?

Jak wyglądają i kim są uczestniczki 2. edycji „Kanapowczyń”?

Kasia - właścicielka restauracji, która nie potrafi odmówić sobie pierogów.

Alicja - kelnerka, która kocha pizzę i wypija nawet 6 napojów energetycznych dziennie.

Aneta - właścicielka lokalnego sklepiku, która nie może oprzeć się kiełbaskom i szynkom.

Agnieszka - właścicielka cukierni, która teraz walczy z miłością do słodkości.

Paulina - sprzedawczyni, której zgubą okazały się fast foody.

A jak wyglądają uczestniczki 2. edycji „Kanapowczyń”? Możemy się o tym przekonać dzięki najnowszej zapowiedzi programu. Choć lepiej je poznamy dopiero w 1. odcinku show, to już teraz gołym okiem widać, że z pewnością będą miały do zrzucenia przynajmniej tyle samo kilogramów do zrzucenia, niż ich poprzedniczki z premierowej edycji programu.