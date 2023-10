Karol Okrasa kocha ją do szaleństwa! Monika Okrasa już od 18 lat jest jego największą miłością. Co wiadomo o żonie słynnego kucharza?

Tak wygląda żona Karola Okrasy

Karol Okrasa to obok Wojciecha Modesta Amaro czy Magdy Gessler, jedna z najpopularniejszych osobistości gastronomicznych w naszym kraju. Słynny kucharz, który regularnie pojawia się w kulinarnych programach TVP, to również wybitny szef kuchni i właściciel ekskluzywnej warszawskiej restauracji. Prywatnie Karol Okrasa także nie ma powodów do narzekania. Słynny kucharz już od wielu lat tworzy zgodne i szczęśliwe małżeństwo z ukochaną Moniką. Co o niej wiadomo?

Para zna się jeszcze z czasów, gdy oboje uczęszczali do warszawskiego techników gastronomicznego. „Chyba byliśmy sobie z Karolem pisani…Spotkaliśmy się po raz pierwszy na egzaminie do warszawskiego technikum gastronomicznego przy ul. Poznańskiej. Do dziś żartuję, że poszłam tam znaleźć męża, bo przecież nie z pasji do kuchni” - wspominała swego czasu w rozmowie z „Panią Domu” Monika Okrasa, cytowana przez Vivę!. Okazuje się, że przyszła gwiazda polskiej gastronomii niemal od samego początku podrywała Monikę. Jednak ta dopiero w klasie maturalnej zaczęła odwzajemniać jego uczucie.