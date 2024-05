Karolina Gackowska pręży OGROMNY biust! Gwiazda „Love Island 8” zachwyca!

Kim jest Karolina Gackowska?

Karolina Gackowska jest finalistką programu „Love Island. Wyspa miłości 8” , w którym brała udział jesienią 2023 roku. Ma 23 lata i jest zawodniczką MMA i instruktorką sportów walki. Uważa się za osobę zaradną, zdeterminowaną i szczerą, choć przyznaje, że do niedawna miałaby problem, by wskazać swoje zalety. Twierdzi, że ma pozytywne nastawienie do świata i dzięki temu przyciąga dobrych ludzi.

Ci, którzy oglądali 1. edycję „Love Island. Wyspa miłości”, z pewnością pamiętają Oliwię Miśkiewicz, która wraz z Maciejem Szewczykiem dotarła aż do finału programu. Co dziś słychać u pięknej…

Karolina w „Love Island 8”

Karolina Gackowska mocno podzieliła fanów „Love Island”. Uczestniczka w programie... spotkała swojego byłego narzeczonego, a także odpadła z widowiska, aby do niego wrócić i przyczynić się do eliminacji jednego z najbardziej lubianych uczestników, Bartka Styczyńskiego. W widowisku poszła na całość m.in. z koszykarzem Bartłomiejem Ratajczakiem, ale w finale znalazła się razem z Rafałem Rużyło, z którym - według relacji innych uczestników - miała skonsumować znajomość tak głośno, że wszyscy to słyszeli. Tymczasem po zakończeniu zdjęć... Jaqueline Sgonina nakryła ją w intymnej sytuacji ponownie z Bartłomiejem Ratajczakiem! To był jeden z największych skandali w historii polskiego „Love Island”.