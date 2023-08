Karolina Gilon się wygadała! Ogromne zmiany w „Love Island. Wyspa miłości 8”! Oto, co się zmieni w programie

Spore zmiany w „Love Island. Wyspa miłości 8”

Wszystko będzie nowe! Nowi uczestnicy, nowe emocje, nowe wrażenia, nowe pary. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie ich najwięcej. Będzie też nowa willa. A wybieramy się znów do Hiszpanii gdyż kochamy to miejsce! Ono sprzyja rodzeniu się nowych uczuć i związków - zdradziła Karolina Gilon w rozmowie z Telemagazynem.

Za nami ogłoszenie jesiennej ramówki telewizji Polsat, w której co z pewnością nikogo nie dziwi, nie zabrakło kolejnej już, 8. edycji „Love Island. Wyspa miłości” . Randkowe show w ostatnich miesiącach przeszło prawdziwą rewolucję. Program Karoliny Gilon, który jeszcze do niedawna święcił triumfy na głównym paśmie Polsatu, od poprzedniej edycji jest jednym z filarów telewizyjnej „Czwórki”, gdzie jak się okazało, bił kolejne rekordy popularności.

Czym będzie się różnić nowa willa od poprzednich? Tego prowadząca „Love Island” póki co nie mogła powiedzieć. Wiadomo jedynie, że jeśli chodzi o willę, w której zamieszkają islanderzy, to na widzów będzie czekała niemała niespodzianka. A o tym, co to będzie za niespodzianka, fani programu najpewniej będą mogli się przekonać na kilka dni przed emisją pierwszego odcinka.