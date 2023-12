Katarzyna Bosacka schudła 14 kilogramów przez stres. Dziś dziennikarka zachwyca promiennym uśmiechem! Zobacz zdjęcia

Przygotowanie i dekoracja stołu jest szalenie ważna, jemy przecież oczami. Mogę zdradzić także, że jedzenie smakuje najlepiej na białych talerzach. Niebieskie naczynia wzmagają nasz apetyt! Wigilijny stół powinien być tradycyjny - biały obrus, białe serwetki, bez plastykowych ozdób. Zachęcam do stosowania zimozielonych roślin do ozdoby stołu i talerzy - gałązek świerkowych, tui. Ja zawsze ozdabiam każdy talerz świerkową gałązką. Pamiętamy o sianku pod obrusem i pustym miejscu dla zbłąkanego wędrowca - wylicza Katarzyna Bosacka.

Podczas nagrań do świątecznych odcinków programu EkoBosacka kulinarna gwiazda podpowiada swoim fanom, jak nakryć stół na wieczerzę wigilijną.

Jak nakryć wigilijny i bożonarodzeniowy stół? Na jakiej zastawie jedzenie smakuje najlepiej? Jaki kolor wzmaga nasz apetyt? Czy sernik to król polskiego stołu? Na te i wiele innych pytań opowiedziała Katarzyna Bosacka, jedna z najbardziej popularnych w Polsce dziennikarek zajmujących się tematyką kulinarną.

Gwiazda podzieliła się też przepisami na najsmaczniejsze serniki. Ulubionym sernikiem całej rodziny, który zawsze gości na świątecznym stole, jest czarny sernik według przepisu nieżyjącej już teściowej Katarzyny Bosackiej. Sernik, jak sama mistrzyni wypieków przyznaje, znika błyskawicznie, a jego tajemnica tkwi w kruszonce, do której dodaje się korzenne przyprawy i kakao oraz we wcześniejszym przygotowaniu. - Im dłużej stoi, tym jest lepszy, ale u nas niestety znika błyskawicznie - śmieje się gwiazda. - Bez sernika nie ma świąt - mówi Katarzyna Bosacka.

Katarzyna Bosacka przyznaje, że lubi także klasyczne serniki, z dużą ilością żółtek i pianą z białek. - Taki klasyczny sernik przykrywam konfiturą z róży. Uwielbiam akcenty różane, które pochodzą z tradycji tureckiej - dodaje. - Sernik to jedno z najlepszych ciast. Moja rodzina go uwielbia. Mój kuzyn, gdy dowiedział się, że do jego siostry przychodzą koleżanki, w trosce, aby nie zjadły całego sernika, swój kawałek woził w samochodzie - śmieje się gwiazda.

źródło: AKPA.