Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z „Pytanie na śniadanie”! „Życzymy powodzenia”

O tym, że każdy powinien obecnie drżeć o posadę są najnowsze wieści jakie wstrząsnęły polskim show-biznesem. Od dawna bowiem plotkowano, że owe zmiany nie ominą także największych gwiazd stacji - Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, pary w programie i życiu prywatnym.

Sami zainteresowani dotąd nie zabierali głosu. Aż do 23 stycznia 2024 r. Jak ogłosili wspólnie za pośrednictwem mediów społecznościowych, ich przygoda z programem właśnie dobiegła końca.

Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu „Pytanie na Śniadanie” - rozpoczęli swój wpis. - Dziękujemy Wydawcom za zaufanie i wsparcie, które umożliwiły nam realizację tego programu. Wasza determinacja i zaangażowanie były kluczowe dla jego sukcesu.

Dziękujemy Gościom, którzy zechcieli podzielić się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Wasza obecność w studiu sprawiła, że każde wydanie programu było wyjątkowe i interesujące.

Dziękujemy Ekipie, która pracowała za kulisami, dbając o każdy szczegół produkcji. Wasza ciężka praca, kreatywność i profesjonalizm sprawiły, że program był zawsze dobrze zorganizowany i atrakcyjny dla widzów.

Najważniejsze podziękowania kieruję również do naszych Widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program „Pytanie na Śniadanie” ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce.

Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi.

Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę - napisali i zakończyli: Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym.