Robert Rozmus stracił pracę w „Pytaniu na śniadanie”. Kto go zastąpi?

Wielkie zmiany w „Pytaniu na śniadanie”

Zmiany, zmiany, zmiany! Tak krótko można opisać to, co dzieje się w „Pytaniu na śniadanie”. Robert Stockinger i Joanna Górska właśnie zadebiutowali jako nowi prowadzący „PnŚ”, a jak zdradza szefowa programu, Kinga Dobrzyńska, w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl, to dopiero początek zmian. W programie pojawią się jeszcze dwie nowe pary prowadzących!

Kolejna nowa para gospodarzy „Pytania na śniadanie” na antenie ma zadebiutować już w niedzielę, 21 stycznia 2024 roku. Kolejna nowa para w „PnŚ” pojawi się 27 stycznia, a Dobrzyńska zapowiada, że będzie to bardzo ciekawe połączenie dwóch charakterów i osobowości!