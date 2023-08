Robert Rozmus i Anna Ćwięka kochają się do szaleństwa. Zakochanych dzieli aż 26 lat!

Kim jest Robert Rozmus?

Robert Rozmus to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Urodził się 19 stycznia 1963 roku we wsi Korczyna koło Krosna i w 1987 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Następnie zaczął swoją sceniczną karierę. Co ciekawe, w 1998 roku Robert Rozmus wydał płytę pt. „Wniebowzięty”, a w swoim zawodowym CV ma także prowadzenie kilku programów telewizyjnych. Obecnie realizuje się jako współprowadzący kultowe „Pytanie na śniadanie”.

Ogólnopolską sławę Robert Rozmus zdobył dzięki filmom i serialom. W 1988 roku zagrał w swojej pierwszej poważnej produkcji, jaką był ceniony serial „Pogranicze w ogniu”. Następnie zagrał w takich produkcjach jak m.in. „Alchemik”, „Bulionerzy”, „Na dobre i na złe” czy „M jak miłość”. Robert Rozmus to także specjalista od dubbingu; chyba wszyscy wiedzą, że Królik Bugs mówi właśnie jego głosem!