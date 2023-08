„Pytanie na śniadanie”. Robert Rozmus zadebiutował jako prowadzący „PnŚ”. Nie pasuje do Anny Popek? Krzysztof Połaski

Program „Pytanie na śniadanie” ma nowego prowadzącego. Do Anny Popek, która niedawno powróciła do śniadaniówki, właśnie dołączył Robert Rozmus. Dla aktora to debiut w takiej roli. Zdania widzów na temat tego, jak zaprezentował się na antenie są podzielone! Nie pasuje do Anny Popek? Sprawdźcie.