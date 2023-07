Katarzyna Figura i Aleksander Chmielewski. Kim jest syn „polskiej Marilyn Monroe”?

Podczas festiwalu MasterCard OFF CAMERA Katarzyna Figura zwróciła uwagę m.in. na macierzyństwo oczami gwiazd małego i dużego ekranu. Choć w wystąpieniu skupiła się na kobietach i swoich córkach, nie wolno zapominać, że Katarzyna Figura jest także matką dorosłego dziś już syna. Kim jest Aleksander Chmielewski i co o nim wiadomo?

Katarzyna Figura: sylwetka aktorki

Katarzyna Figura to polska aktorka, urodzona 22 marca 1962 r. Swoją karierę zaczynała pod skrzydłami najlepszych, grając epizodyczne role w filmach Krzysztofa Kieślowskiego i Wojciecha Jerzego Hasa. Debiutowała jednak znacznie wcześniej - jeszcze przed obroną dyplomu aktorskiego zagrała w debiucie reżyserskim Jacka Koprowicza „Przeznaczenie" (1983). Na czwartym roku studiów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (od 1996 r. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie - przyp. red.) Katarzyna Figura dołączyła do zespołu Teatru Współczesnego. Na scenie debiutowała rolą Irmy w „Trzech siostrach" Antoniego Czechowa w reżyserii Macieja Englerta.

Katarzyna Figura: naczelna seksbomba polskiego kina

W połowie lat 80. zdobyła rozgłos rolami w filmach „Pociąg do Hollywood" (1987) i „Kingsajz" (1987). To właśnie te kreacje utrwaliły wizerunek aktorki jako polskiego symbolu seksu. Kolejne role - jak chociażby słynnej Ryszardy Siarzewskiej w obu częściach filmu „Kiler" utrwalały ten wizerunek.

Wizerunek seksbomby był zarówno jej przekleństwem, jak i błogosławieństwem, gdyż przekładał się na role i zarobki. Katarzyna Figura odniosła się do tego podczas festiwalu MasterCard OFF CAMERA. Poruszyła w nim między innymi temat macierzyństwa i to, że niektórzy odradzali jej ciążę, tłumacząć, że z dzieckiem kariery nie zrobi. Gwiazda wspomniała również swoje córki, Koko i Kaszmir, które ma ze związku z amerykańskim producentem filmowym, Kaiem Schoenhalsem. Rozwód pary był bardzo burzliwy - Katarzyna Figura wyznała, że była ofiarą przemocy domowej. W batalii sądowej wsparciem okazała się być dla niej teściowa, która stanęła po jej stronie.

Katarzyna Figura: dzieci

Wspominając jednak o dzieciach gwiazdy, nie wolno zapominać o synu aktorki, dorosłym dziś Aleksandrze Chmielewskim. Gdy na ekrany trafił obraz Machulskiego, syn Katarzyny Figury miał zaledwie parę miesięcy. Gwiazda w latach 1986-1989 była żoną przedsiębiorcy Jana Chmielewskiego, z którym w 1987 r. powitała na świecie synka. Para rozstała się, gdy chłopiec miał dwa lata. Kariera jego matki nabierała wówczas rozpędu i gwiazda żyła niemalże na walizkach. W wywiadzie dla „VIVA!", którego udzieliła wraz z dorosłym już wówczas synem wyznała, że mimo ciągłych podróży i pracy na planie, dbała o regularny kontakt z synem, którego wychowywaniem zajął się ojciec i babcie.

Kim jest syn Katarzyny Figury

Aleksander Chmielewski urodził się w 1987 r., gdy Katarzyna Figura była żoną przedsiębiorcy Jana Chmielewskiego. W wywiadzie dla „VIVA!" dorosły już dziś syn Katarzyny Figury wyznał, że po ukończeniu szkoły średniej długo nie mógł znaleźć pomysłu na siebie. Podejmowane studia okazywały się być dla niego mało interesujące. - Na początku poszedłem na europeistykę, ale okazało się, że takie przedmioty, jak ekonomia, prawo czy finanse nie są tym, czego szukam - cytuje jego wypowiedź dla gazety portal Interia.pl. - Ty nie wpływałaś na moje wybory. Niczego mi nie sugerowałaś. Chyba chciałaś, żebym uczył się na swoich błędach - zwrócił się do matki w wywiadzie.

Finalnie padło jednak na branżę, w której od lat działa Katarzyna Figura. Aleksander Chmielewski zaczął studiować aktorstwo Warszawskiej Szkole Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy. - To niesamowita sprawa wchodzić w emocje i postaci innych, a po drugie, chciałem lepiej zrozumieć, z czym się zmagasz, z czym sobie radzisz na co dzień, a przez to lepiej zrozumieć ciebie jako człowieka - wyznał we wspomnianym wywiadzie. Zdążył zagrać już w takich serialach, jak „Komisarz Alex", „Diagnoza" oraz „Ludzie i bogowie". Jego głównym źródłem zarobku jest jednak sport - syn Katarzyny Figury jest bowiem instruktorem gry w tenisa.

W wywiadzie dla „VIVA!" Chmielewski wyznał, że nie czuje żalu do rodziców o rozwód ani fakt, że jego matka przez długi czas jego życia była w przeważającej części głosem w słuchawce telefonicznej. - Mimo rozwodu przyjaźnisz się z tatą. Nie każdy to potrafi. Dla mnie najważniejsze, patrząc z perspektywy czasu, było to, że nie walczyliście ze sobą o mnie, postępowaliście fair play i dlatego też bardzo was kocham. Mam też świetny kontakt z moimi braćmi i siostrami z waszych związków. Daliście mi coś wspaniałego, taką fajną, dużą rodzinę - wyznał wówczas w rozmowie.

