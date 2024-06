Kim są polskie WAGs? Żony i partnerki polskiej kadry Euro 2024 otoczone luksusem żyją jak pączki w maśle!

Euro 2024 - jak i gdzie oglądać

Polska kadra na Euro 2024

W roli pomocnika pojechał Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton&Hove Albion), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Michał Skóraś (Club Brugge), Kacper Urbański (Bologna FC), Nicola Zalewski (AS Roma) i Piotr Zieliński (SSC Napoli). Do roli napastnika powołano Adama Buksę (Antalyaspor), Roberta Lewandowskiego (FC Barcelona), Krzysztofa Piątka (Istanbul Basaksehir) i Karola Świderskiego (Hellas Werona).

Polskie WAGs. Kim są najsłynniejsze żony i dziewczyny piłkarzy?

Zacznijmy jednak od podstaw. Czym jest to całe WAG? Ten akronim pochodzi od angielskich słów „wives and girlfriends” (tłum. żony i dziewczyny - przyp. red.) i został stworzony przez brytyjską prasę bulwarową dla określenia żon i dziewczyn angielskich piłkarzy. Krótkie, łatwe do zapamiętania - nie powinno dziwić, że weszło do mowy potocznej niemalże każdego języka.