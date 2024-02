Magdalena „Kajra” Kajrowicz ma ciało jak marzenie! Żona Sławomira od lat rozpala zmysły swoim obfitym biustem!

Magdalena „Kajra” Kajrowicz ma ciało jak marzenie!

Magdalena „Kajra” Kajrowicz to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać telewidzom, a także wszystkim tym, którzy śledzą świat polskiego show-biznesu. 39-letnia artystka, zdobyła sławę nie tylko dzięki swojemu małżeństwu ze słynnym Sławomirem, ale także dzięki licznym występom ze swoim mężem, czy to w jego muzycznym zespole, czy jako prezenterka telewizyjna.

Para regularnie pojawia się zarówno jako prowadzący oraz występujący na największych muzycznych imprezach w Polsce. Słynne małżeństwo nie raz prowadziło także znane programy telewizyjne. Można było ich zobaczyć m.in. w „Big Music Quiz” czy „Tak to leciało!”. Z czasem żona Sławomira zaczęła wychodzić z cienia swojego sławnego męża i wyrosła na samodzielną gwiazdę. W 2021 roku artystkę zaproszono do „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie razem z Rafałem Maserakiem zajęli 2. miejsce w programie.