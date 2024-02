Marta Manowska nigdy nie wyglądała tak dobrze! Gwiazda TVP skradła całe show w finale „The Voice Senior”!

Zachwycająca Marta Manowska w finale 5. edycji „The Voice Senior”

Prowadząca „Sanatorium miłości” i „Rolnik szuka żony” po dwuletniej przerwie powróciła do prowadzenia „The Voice Senior”. W sobotni wieczór Marta Manowska miała okazję ponownie gościć w finale muzykalnego show dla seniorów. Choć w finałowym odcinku 5. edycji „The Voice Senior” działo się wiele i wszyscy żyli zażartą walką między finalistami, to nie sposób nie było zwrócić uwagi na Martę Manowską, która tego wieczoru wyglądała wprost zjawiskowo!

Za nami wielki finał 5. edycji „The Voice Senior” , w którym muzykalni seniorzy po raz kolejny walczyli o tytuł najlepszego seniorskiego głosu w Polsce. Tego wieczoru emocji zdecydowanie nie brakowało. Zadbali o to nie tylko finaliści, ale także prowadzący show z Martą Manowską na czele.

Piękna gwiazda TVP po raz kolejny udowodniła to, że kamera ją kocha i nie bez powodu uważa się ją za jedną z najpiękniejszych gwiazd Telewizji Polskiej. Tego wieczoru w finale „The Voice Senior” Marta Manowska postawiła na kilka kreacji. Każda z nich wyglądała zjawiskowo, lecz nie sposób nie zwrócić uwagi na tę ostatnią - elegancką, dopasowaną do ciała czerwoną suknię wieczorową. Zmysłowa stylizacja, w połączeniu z kokieteryjnymi spojrzeniami, które Marta Manowska chętnie słała do obiektywów sprawiały, że nie sposób nie było oderwać od niej wzroku!