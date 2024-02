Regina Rosłaniec Bavcevic zachwyciła samego Marka Grechutę! Kim jest zwyciężczyni „The Voice Senior 5”?

Regina Rosłaniec Bavcevic zwyciężczynią 5. edycji „The Voice Senior 5”

Zwyciężczynią kolejnej muzycznej edycji muzycznego show dla seniorów została 61-letnia Regina Rosłaniec Bavcevic . Seniorka, która była w drużynie Haliny Frąckowiak przez cały finał prezentowała niezwykle wysoki poziom i zachwycała swoimi kolejnymi występami. W pierwszym etapie zachwyciła swoją trenerkę wykonem „Where Do I Begin” z filmu „Love Story”, czym zapewniła sobie miejsce w ścisłym finale, a tam już nie pozostawiła nikomu wątpliwości co do tego, kto powinien wygrać program, w pięknym stylu śpiewając utwory „Caruso” Lucio Dalla oraz „Tylko mnie poproś do tańca” Anny Jantar.

Bardzo się wzruszyłam _– powiedziała przez łzy zaraz po ogłoszeniu wyników. – _Ja już nic nie czuję. Ci mężczyźni byli dziś tak wspaniali dla mnie, wszyscy. Dziękuję trenerom: pani Halince, która mnie prowadziła, Tomaszowi, który nie odwrócił się za pierwszym razem, ale umówiliśmy się na wino. Przede wszystkim dziękuję jednak publiczności, która we mnie do końca wierzyła – dziękowała.

Kim jest Regina Rosłaniec Bavcevic?

Co wiadomo na temat nowego najlepszego seniorskiego głosu w Polsce? Okazuje się, że w życiu Reginy Rosłaniec Bavcevic sporo się działo! Z wcześniejszych odcinków „The Voice Senior” z jej udziałem można było się dowiedzieć, że już jako dziecko wykazywała niezwykłą wrażliwość muzyczną. Jej pierwszym „mikrofonem” był kabel od żelazka. Przestawała płakać tylko, gdy go jej dawano.

Inspiracją do podążania za muzycznymi marzeniami okazała się jej starsza siostra, uczęszczająca już do szkoły muzycznej. Regina, nie chcąc zostać w tyle, również rozpoczęła naukę, wybierając klasę skrzypiec. Jednak jej wyjątkowo wrażliwy słuch sprawiał, że musiała ćwiczyć z watą w uszach. Talent Reginy szybko został dostrzeżony podczas konkursu piosenki studenckiej w Krakowie, gdzie zachwyciła takie osobistości jak Wojciech Młynarski czy Marek Grechuta. To otworzyło przed nią drzwi do międzynarodowej kariery! Regina otrzymała kontrakt w Jugosławii, gdzie zaczęła śpiewać w hotelach.

Na jednym z koncertów w Splicie w Chorwacji poznała Josko, swojego obecnego męża. I to diametralnie zmieniło jej zawodowe i osobiste życie. Chorwat stał się miłością jej życia, choć z początku to on musiał zabiegać o jej miłość. Teraz nie mogłaby bez niego żyć. To z miłości do niego przeniosła się do Chorwacji, gdzie mieszka i tworzy już prawie 40 lat.