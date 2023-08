Koncert MTV Unplugged x Mrozu na antenie CANAL+! Kiedy emisja?

Czym są koncerty MTV Unplugged?

„MTV Unplugged” to kultowa seria koncertów pełnych niepowtarzalnej, muzycznej energii, w których najwybitniejsi artyści prezentują swoje utwory w nowych, akustycznych aranżacjach. Dzięki temu publiczność może na nowo odkryć hity, które zaprowadziły ich idoli na szczyty list przebojów. Do tej pory w Polsce swoją muzykę „bez prądu” zaprezentowali m.in. Kayah, Hey, Kult, O.S.T.R., Krzysztof Zalewski, Natalia Kukulska, Lady Pank czy Margaret.

Kim jest Mrozu?

Do 14. edycji polskiej serii MTV Unplugged zaproszono artystę, który z polską sceną muzyczną związany jest od niemal 20 lat. Łukasz Mróz – znany słuchaczom jako Mrozu – to charyzmatyczny wokalista, producent muzyczny, kompozytor i autor tekstów, który dał się poznać polskiej publiczności jako ukształtowany artysta o niekonwencjonalnym podejściu do muzyki. W swojej twórczości potrafi zręcznie łączyć wiele gatunków – od popu, przez soul i R&B, aż po rock’and’roll. Słynie również z dopracowanych, elektryzujących koncertów i ciekawych kolaboracji. Ma w swoim dorobku duety m.in. z Vito Bambino, Jareckim, Igo, Quebonafide, Tomsonem i chórem Sound'n'Grace.

Płytą „Rollercoaster” udowodnił, że wciąż ma talent do pisania chwytliwych piosenek, natomiast w pracy nad albumem „Zew” poszedł o krok dalej, zdecydowanie ugruntowując swoją muzyczną tożsamość. Kolejny krążek „Aura” bardzo szybko pokrył się złotem i przyniósł artyście kolejne nominacje do Fryderyków. Jednak za jego największy sukces można uznać ostatni album „Złote bloki” z kwietnia 2022 roku, który w zaledwie 8 miesięcy po premierze uzyskał status platynowej płyty. Mrozu ma na swoim koncie wiele muzycznych nagród i przeboje takie jak „Za daleko”, „Jak nie my to kto”, „Złoto” czy „Nic do stracenia”, który okazał się najczęściej graną piosenką w radiach w 2014 roku.