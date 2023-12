Kornelia Gołębiewska podbije świat? Polka ma wielką szansę na koronę i tytuł Miss Intercontinental 2023!

Kim jest Wicemiss Polonia 2023 Kornelia Gołębiewska?

Kornelia Gołębiewska ma 23 lata i pochodzi z Gdańska. Jest studentką psychologii w biznesie i architektury w krajobrazie. Uwielbia fotografować i nagrywać naturę. Jej hobby to także motoryzacja, współtworzy w tej dziedzinie zawody, które są nieodłącznym elementem jej życia. 30 czerwca 2023 roku zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia 2023, co umożliwiło jej reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.

28 listopada 2023 roku Kornelia Gołębiewska wyleciała do Egiptu, by reprezentować Polskę w konkursie Miss International 2023. Zgrupowanie konkursu Miss Intercontinental 2023 odbywa się w jednym z egipskich hoteli, dostarczając uczestniczkom nie tylko doskonałego zaplecza do przygotowań, ale także niepowtarzalnej atmosfery tego egzotycznego kraju.